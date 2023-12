La Mamertina e la Fitalese conquistano con 23 punti la vetta del Campionato di Seconda Categoria Girone C, dopo i successi odierni ottenuti rispettivamente contro il Fondachelli e il Rometta Marea, nei match validi per l’undicesima giornata del torneo.

La Mamertina si è imposta 2-0 in trasferta con le reti di Paolo Fogliano e Francesco Parafioriti, mentre la Fitalese ha vinto in casa 3-2 con i gol di Marco Lombardo, Giuseppe Lo Castro e Francesco Mercurio. Il Rometta Marea ha una gara da recuperare contro il Tortorici e potrebbe raggiungere le due formazioni di testa.

Proprio il Tortorici ha battuto in casa 3-2 l’ex capolista Saponarese; inutile per la compagine di Saponara la doppietta di Bertino. Vittorie per Ficarra, Club Sportivo Oliveri e Provinciale, mentre è terminato 1-1 l’incontro tra Olivarella e Juvenilia. Il Ficarra ha vinto in trasferta 3-2 contro la Virtus Rometta, grazie alla doppietta di Ridolfo e alla rete di Cicirella (con questa vittoria il Ficarra raggiunge in seconda posizione la Saponarese con 22 punti), mentre successi casalinghi 3-0 dell’Oliveri contro la Vivi Don Bosco e della Provinciale contro il Don Peppino Cutropia.