Finisce in parità 2-2 il big match tra Monforte San Giorgio e Città di Villafranca, valido per l’undicesima giornata del Campionato di Prima Categoria Girone C.

Il Città di Villafranca passa in vantaggio con Libro e il Monforte San Giorgio la ribalta con Dama e Bartuccio; il pareggio arriva nella ripresa, con una rete ancora di Libro. Il Villafranca rimane in vetta alla classifica con 27 punti, seguito a una lunghezza di distanza dal Monforte; il Monforte ha una partita in meno e Mercoledì 6 Dicembre dovrà giocare il recupero contro il Terme Vigliatore.

Accorcia dalla testa l’ORSA Promosport, grazie al successo esterno 3-1 contro la Folgore Milazzo; la formazione di Barcellona Pozzo di Gotto riesce a imporsi, con la doppietta di Materia e la rete di Crisafulli, e sale al terzo posto in classifica con 25 punti. Pareggio a reti bianche fra Terme Vigliatore e Nuova Peloro, mentre vittorie casalinghe per Riviera Nord, Rodì Milici, Stefano Catania e Torregrotta. Il Riviera Nord ha battuto 1-0 il Pro Falcone con la rete di Rossano, con lo stesso punteggio il Rodì Milici ha superato il Lipari, grazie al gol di Torre, mentre successi 3-0 dello Stefano Catania contro la Real Gescal, con la doppietta di Zanghì e il gol di Trifilò, e del Torregrotta contro il Melas, per via delle reti di Consolo Coniglio, Rotella e Cardia.