Seconda vittoria consecutiva del Santa Domenica Vittoria, che ha superato in trasferta 3-0 il Kaggi nell’incontro dell’undicesima giornata del Campionato di Promozione Girone C.

Il Santa Domenica Vittoria si è imposto grazie alla doppietta di Marco Saccullo e alla rete di Matteo Spitaleri. Questo successo permette alla formazione di S. Domenica Vittoria di allontanarsi dal fondo della classifica e di salire a 9 punti al quartultimo posto; il Kaggi, invece, si trova in ultima posizione con 5 punti insieme al Città di Acicatena.

In vetta alla classifica si materializza il sorpasso del Real Aci ai danni dell’ex capolista Polisportiva Nicosia. Il Real Aci, infatti, supera in trasferta 3-0 il Città di Calatabiano con le reti di Carbonaro, Bonnici e Manca, e sale al primo posto con 26 punti, approfittando della sconfitta del Nicosia (adesso secondo con 24 punti). La prima battuta d’arresto stagionale del Nicosia arriva in trasferta contro il Riposto, che si impone con un netto 3-0 grazie ai gol di Fisichella, Palazzolo e Tornitore. Per le altre messinesi pareggi a reti bianche del Valdinisi contro l’Aci e Galatea e della Polisportiva Sant’Alessio contro il Città di Acicatena.