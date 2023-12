Pesante sconfitta casalinga 6-2 per il Città di Galati contro l’Aluntina, nella gara valida per l’undicesima giornata del Campionato di Promozione Girone B.

Il Città di Galati (che Mercoledì 6 Dicembre dovrà recuperare il match contro la Polisportiva Gioiosa) subisce la terza battuta d’arresto consecutiva, dopo le sconfitte contro il Lascari-Cefalù e il Valle del Mela, e rimane al sesto posto in classifica con 14 punti insieme al San Fratello; l’Aluntina, invece, sale a 13 punti, in compagnia del Lascari-Cefalù.

Partenza devastante dell’Aluntina che si porta subito in avanti. Al 6′ grande intervento del portiere locale Crimaldi su Andrea Collura. Passano pochi minuti e l’Aluntina segna 3 reti dal 12′ al 15′. Gli ospiti vanno in vantaggio con Nicola Gioitta, che batte Crimaldi calciando sotto la traversa. Marco Lunghitano raddoppia, trafiggendo Crimaldi su assist di Gioitta, mentre il 3-0 viene siglato da Marco Lima con un tiro dal limite che, deviato da un difensore avversario, diventa imparabile per Crimaldi. Il Città di Galati accorcia le distanze al 19′ con Giuseppe Bontempo, che batte il portiere ospite Caruso su assist di Emanuele Serio. Al 29′ ci prova Mattia Protopapa, ma la punizione dal vertice sinistro dell’area finisce di poco a lato. Al 45′ Crimaldi salva sulla linea su una conclusione di Lima, tenendo in partita la propria squadra dopo un errore difensivo di Truglio.

In apertura di ripresa primi minuti in fase offensiva per il Città di Galati, che tenta di riaprire l’incontro. Al 49′ Caruso anticipa gli attaccanti avversari, dopo un tiro cross di Protopapa, mentre al 51′ il portiere ospite riesce a deviare in corner una conclusione ravvicinata dello stesso Protopapa. L’Aluntina si porta sul 4-1 al 60′ con un colpo di testa di Marco Lunghitano, che supera Crimaldi su corner di Lima. La formazione di San Marco d’Alunzio dilaga al 63′ con Lunghitano, che firma così la sua tripletta personale; l’attaccante ospite recupera palla al limite e batte Crimaldi con un diagonale preciso all’angolino. Il 6-1 arriva all’84’ con una sfortunata autorete del capitano Truglio, che nel tentativo di anticipare Lima devia nella propria porta. All’87’ il direttore di gara Carnemolla di Ragusa decreta un calcio di rigore per il Città di Galati, per un fallo ai danni di Enrico Parafioriti; dal dischetto si presenta Eric Campisi, che spiazza Caruso per il 2-6 finale. Nel recupero da segnalare due occasioni pericolose per l’Aluntina con Andrea Collura e Marco Lima, e un rigore fallito dalla stessa squadra ospite.

In vetta alla classifica rimane il Rosmarino con 24 punti, nonostante la sconfitta esterna 2-0 contro il Città di Mistretta; la formazione del Mistretta riesce a imporsi con la doppietta di Salerno, che permette alla propria squadra di stanziarsi al terzo posto con 21 punti. L’Aquila Bafia spreca l’occasione per l’aggancio al Rosmarino, non va oltre il pareggio 2-2 in trasferta contro il San Fratello e si trova in seconda posizione con 22 punti. Per l’Aquila Bafia le reti sono state siglate da Maisano e Cariolo, mentre per il San Fratello sono andati in gol Giordano e Marguglio. La Polisportiva Gioiosa si è aggiudicata il derby contro la Nuova Rinascita Patti, imponendosi in trasferta 2-0 e portandosi in quarta posizione con 20 punti. Infine muovono la classifica le ultime due classe Atletico Messina e Nuova Azzurra Fenice, che ottengono due importanti vittorie casalinghe. L’Atletico Messina ha battuto 2-1 il Valle del Mela con la doppietta di Liotta, mentre la Nuova Azzurra ha sconfitto 2-0 la Santangiolese.