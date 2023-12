Vittoria casalinga 2-1 del Milazzo contro la Leonfortese e pareggio 1-1 della Nebros contro la Leonzio, nei match validi per tredicesima giornata del Campionato di Eccellenza Girone B.

Allo Stadio “Marco Salmeri” il Milazzo si è imposto con le reti di Ten Lopez al 35′ e di La Spada al 51′; inutile per gli ospiti il gol di Rodriguez al 76′. Con questo successo il Milazzo si trova al quinto posto in classifica con 19 punti, in compagnia di Leonzio e Real Siracusa Belvedere.

La Nebros è riuscita ad acciuffare il pareggio nel finale al 92′, con la rete di Di Vita; la Leonzio era passata in vantaggio nella prima frazione di gioco con la rete di Fiorentino. Sconfitta esterna, invece, per il Rocca Acquedolcese 2-1 contro l’Enna; l’incontro è stato deciso dalla doppietta di Salvo Cocimano, che ha reso vana la rete ospite di Ferre. Il Rocca Acquedolcese è in dodicesima posizione con 12 punti, in zona playout, insieme a Leonfortese e Santa Croce.

In vetta alla classifica rimane il Paternò con 30 punti, dopo il successo casalingo 2-0 contro il Mazzarrone (nella foto) con le reti di Belluso al 32′ e Panarello al 35′. Infine vittoria 1-0 della Jonica contro l’Atletico Catania, grazie al calcio di rigore di Zago, e pareggio a reti bianche tra Real Siracusa Belvedere e Messana (la formazione messinese rimane in ultima posizione con 7 punti).