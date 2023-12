La Nuova Igea Virtus non riesce a scrollarsi di dosso il periodo nero. A Locri arriva una sconfitta di misura per i giallorossi.

Eppure per i barcellonesi la partita era iniziata nel migliore dei modi, allorquando si sono ritrovati in vantaggio dopo solo otto minuti i gara con Longo, abile a trasformare un calcio di rigore concesso per fallo di mano di un calciatore di casa. Dopo venti minuti di gioco, l’Igea perde per infortunio Franchina. Al suo posto entra il neo acquisto Di Cristina.

Il Locri trova la rete del pari al minuto 33. Fallo di mano in area di Nunez e penalty per i calabresi che riequilibrano l’incontro con Marsico. Il gol che decide l’incontro arriva nella ripresa. Al 77’, Pappalardo sfrutta una disattenzione e capitalizza al massimo. Finisce 2-1 con l’Igea che chiude in inferiorità numerica per l’espulsione di Longo dopo la rete del vantaggio del Locri.