Tutto in discesa per il Città di Sant’Agata contro una Gioiese in campo con soli juniores. I santagatesi vincono 6 a 0 al “Fresina” con tripletta di Capogna, doppietta di Marcellino e la rete di Mincica.

Padroni di casa che aprono le danze al 11’ con Capogna, che dal limite pesca l’angolino basso, poi 19’ lo stesso Capogna raccoglie un cross di Squillace e di testa insacca. Il giovane esterno santagatese firma il tris al 26’ mettendo dentro su bella imbucata di Mincica. Prima dell’intervallo la quarta rete porta invece la firma di Totò Mincica, che da distanza ravvicinata trafigge il portiere capitalizzando una bella palla servita da Marcellino.

Nella ripresa dopo il giro consistente di cambi da una parte e dell’altra, il Sant’Agata trova il quinto gol con Marcellino, abile a girare di testa al primo palo su corner. Al 44’ ancora Marcellino chiude i conti, sempre di testa, schiacciando sotto porta un traversone di Aquino.

Per il Città di Sant’Agata si tratta del ritorno al successo dopo tre gare, con un ko e due pari di fila, che fanno quota 23 in classifica alla vigilia del turno di riposo imposto dal calendario. FOTO: CALOGERO GERMANA’ Facebook Città di Sant’Agata