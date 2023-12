A Librizzi centro il medico di base fa fagotto, chiude l’ambulatorio e si appresta a trasferirsi nella popolosa frazione di Colla Maffone. Dopo i timori espressi nei giorni scorsi dal segretario della locale sezione del Pd, le supposizioni si sono trasformate in certezze: Librizzi centro resta sguarnito di ambulatorio, con tutte le conseguenze del caso per le decine di anziani non automuniti.

Sulla questione sono intervenuti anche i vertici comunali. In una nota a firma del sindaco Renato Di Blasi, la decisione della dott. Antonina Genovese viene considerata «legittima» ma «moralmente ed eticamente censurabile», poiché arrecherebbe un danno alla comunità librizzese che risiede in centro, composta perlopiù da anziani. «Ci siamo subito attivati – spiega il primo cittadino – per convincere la dott. Genovese a non chiudere l’ambulatorio, offrendole anche la possibilità di utilizzare dei locali comunali che le sarebbero stati concessi gratuitamente per lo svolgimento dell’attività ambulatoriale. Contestualmente – riferisce ancora Di Blasi – le sono state esposte tutte le criticità che un intero paese si troverebbe a dover affrontare in caso di chiusura dell’ambulatorio».

Sulle prime, pare che la dott. Genovese ci avesse ripensato. Venerdì sera, invece, la porta dell’ambulatorio è stata chiusa a tempo indeterminato. «Tutto ciò non è tollerabile. La dottoressa – tuona il sindaco – ha accettato un incarico che comprendeva anche l’ambulatorio di Librizzi centro. Per questo pretendiamo che mantenga gli impegni presi e che garantisca il servizio ambulatoriale come hanno fatto tutti i medici che l’hanno preceduta. Se non è in grado di farlo rinunci al suo incarico, così da permettere il subentro di un altro medico».

Nei prossimi giorni l’amministrazione comunale farà richiesta ufficiale all’Asp di competenza. Inoltre, ultimati i lavori di ristrutturazione del palazzo municipale offrirà gratuitamente un ambulatorio a tutti i medici di famiglia che vorranno garantire la loro presenza a Librizzi centro. Nel frattempo è partita spontaneamente una raccolta firme che verrà inviata alle autorità competenti insieme alle richieste dell’Ente.