Il popolo del No al Ponte sullo Stretto è cresciuto fino a diventare una marea che ha riempito piazza Duomo dove il corteo partito da piazza Cairoli ha concluso il suo percorso.

E così alle iniziali duemila anime della prima onda si sono aggiunti strada facendo semplici cittadini, associazioni, movimenti, simpatizzanti di 75 diverse sigle da tutta Italia per dire il loro grande no al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. Ma non un No a prescindere e soprattutto accompagnato da tanti Si.

Un no all’idea della grande opera perché distruggerà il territorio e il paesaggio, rovinando la bellezza dell’ambiente unico rappresentato dallo Stretto. Hanno spiegato che sono a favore delle infrastrutture, ma quelle che servono come l’alta velocità e le reti ferroviarie e stradali efficienti. Dicono sì con forza alla messa in sicurezza idrogeologica del territorio e ad un passaggio veloce tra la Sicilia e la Calabria attraverso soluzioni con un impatto sull’ambiente meno devastante di quello che si avrebbe con la costruzione del Ponte.