È deceduto in ospedale a Catania Franco Luca, pescatore 70enne di Lipari.

Si trovava ricoverato a seguito delle gravi ferite riportate in un incidente nautico nei pressi del porto di Pignataro, a Lipari.

L’incidente si verificò durante una battuta di pesca.

Secondo quanto è stato ricostruito, l’imbarcazione con a bordo Franco Luca, di 70 anni, e un amico isolano, era ferma in mare, quando improvvisamente una barca a vela che era in navigazione si è schiantata contro il piccolo gozzo.

L’amico fece scattare l’allarme richiedendo l’intervento urgente del 118 e con lo stesso natante si recò nel pontile di Marina Lunga dove ad attenderlo c’era l’ambulanza che lo trasferì il ferito al pronto soccorso dell’ospedale.

La guardia costiera intervenne immediatamente, intercettando l’imbarcazione francese coinvolta e avviando un’inchiesta.

Nonostante un intervento chirurgico e un lungo periodo di degenza ospedaliera, Franco Luca non è riuscito a sopravvivere ai traumi subiti.

Franco Luca era una figura ben conosciuta e apprezzata nell’ambiente eoliano, non solo per la sua passione per la pesca, ma anche come arbitro di calcetto e per i tour che organizzava nelle Eolie, allietando i diportisti con gelati e bibite sul suo motoscafo.