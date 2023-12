“Piove Saudade” è il titolo del nuovo brano di Tony Canto, on line su tutte le piattaforme digitali. Lo scorso aprile era stato lanciato il singolo “Casa”, adesso il poliedrico artista siciliano torna con un brano dalla musicalità straordinaria che nasce, come lo stesso artista afferma, “da un bisogno di verità, di specchiarsi a nudo, in una società della competizione dove bisogna essere vincenti e felici a tutti i costi, condizione irreale che genera mostri dentro”.

“Succede – spiega Tony Canto – che a volte insabbiamo quella sorda malinconia che accompagna la nostra esistenza, una sensazione di mancanza di qualcosa che pugnala di tristezza e felicità nel medesimo istante, una prova dell’esistenza, distante dalla frenetica corsa verso la competizione e l’apparenza, verso l’ambizione e il primeggiare tipico della nostra epoca. Lasciarsi bagnare dalla saudade è cogliere il senso della vita.”

Una vera e propria necessità dell’anima, un omaggio a quell’atteggiamento di nostalgico rimpianto che è caratteristica spirituale del popolo e della cultura brasiliana, tanto cara all’artista siciliano. Un inno alla lentezza, un invito alla gioia di assaporare le piccole cose, con calma, che si traduce in poesia, con versi che ci pongono di fronte alla triste frenesia del nostro agire quotidiano, sempre alla continua rincorsa di qualcosa.

A collaborare con l’artista in questo nuovo singolo musicisti del calibro di Ferruccio Spinetti, Luca Scorziello, e Fabrizio Bosso.