Presentata ieri mattina, in conferenza stampa, a Palazzo D’Amico, la VI stagione teatrale dell’Associazione QuiNteatro.

In apertura dei lavori, l’assessore ai beni culturali di Milazzo, Lucia Scolaro, ha portato i saluti del sindaco, congratulandosi con l’associazione per l’impegno e l’amore con cui da anni lavora come parte attiva sul territorio e non senza difficoltà, per quanto riguarda arte, cultura e teatro, auspicando in particolar modo il ritorno ai vecchi splendori del Teatro Trifiletti.

Ha successivamente preso la parola la presidente di quiNteatro, Tania Alioto, che ha esposto in breve la storia del progetto da cui ha preso vita l’associazione. Ringraziando poi l’amministrazione comunale per il supporto da sempre dato, ha presentato la squadra di lavoro composta dalla medesima, Giuseppe Pollicina, Ivan Bertolami, Salvo Maiorana, Emanuela Mendolia, Salvatore Sacco e Davide Bisazza.

Ivan Bertolami, proseguendo il racconto della storia del lavoro di quiNteatro, si è soffermato soprattutto sull’arresto forzato che l’associazione ha dovuto subire a causa della pandemia da Covid nel 2020 e della sua rinascita oggi, dopo tre anni. Ha evidenziato la cura e la disponibilità che l’associazione ha sempre avuto verso le compagnie e gli attori che sono stati presenti in cartellone e verso il pubblico che ha accompagnato il percorso di quiNteatro.

Ha preso infine la parola il direttore artistico Giuseppe Pollicina che ha ringraziato le autorità, gli sponsor, la stampa e i colleghi presenti in sala e ha parlato dell’importanza di mantenere vivo il teatro e l’arte in genere nel tessuto sociale da parte delle autorità competenti e delle amministrazioni cittadine, chiedendo collaborazione da parte delle realtà economiche per ciò che riguarda arte e cultura e invitando a investire un po’ di più su tutto questo.

Ha infine parlato dei grandi nomi che hanno accompagnato gli spettacoli nelle stagioni passate, presentando l’attuale stagione 2024 , introducendo le trame degli spettacoli e corredando il tutto con i video di saluto da parte degli attori presenti in cartellone, accomunati dal motto “Il teatro è vita”.

Gli spettacoli presentati in cartellone per la stagione teatrale 2024 di quiNteatro che si terrà al teatro Trifiletti di Milazzo saranno i seguenti:

Domenica 11 Febbraio 2024 ore 18:00 “L’ALBA DEL TERZO MILLENIO” con Emanuele Puglia e Cosimo Coltraro.

Sabato 16 Marzo 2024 ore 21:00 ” COSE DI OGNI GIORNO” con Denny Mendez e Francesco Branchetti.

Domenica 24 Marzo 2024 ore 18:00 “UNA COME ME” con Matilde Brandi e Salvatore Buccafusca.

Domenica 7 Aprile 2024 ore 19:00 “CAMERE CON CRIMINE” con Giuseppe Pollicina, Tania Alioto e Salvo Maiorana.

Domenica 14 Aprile 2024 ore 19:00 “IL TALENTO DI ESSERE TUTTI E NESSUNO” con Luca Ward.

Domenica 21 Aprile ore 19:00 “L’AMORE è CECHOV” con Ivan Bertolami, Elisa Gabrielli e Francesco Bonaccorso.

Domenica 28 Aprile 2024 ore 19:00 “DOBBIAMO PARLARE” con Ernesto Mangano e Liliana Biglio.

Domenica 5 Maggio 2024 ore 19:00 “GUANTI BIANCHI” con Paolo Triestino.

Domenica 19 Maggio 2024 ore 19:00 ” LEZIONI SEMISERIE PIRANDELLIANE- L’UOMO DAL FIORE IN BOCCA” con Corrado Tedeschi.



Ha concluso gli interventi Emanuela Mendolia che ha illustrato i costi dei biglietti e degli abbonamenti alla stagione quiNteatro al teatro Trifiletti che vanno da un minimo di 90 euro a un massimo di 120 euro, parlando anche delle eventuali scontistiche di gruppo che saranno applicate a questi abbonamenti. Inoltre, 450 euro palchetto da quattro posti e 110 euro per componenti di associazioni di volontariato con più di dieci soci abbonati.

Con i saluti finali dell’assessore Lucia Scolaro dettasi ancora una volta felice di questa proficua sinergia tra il comune di Milazzo e l’associazione , si è conclusa la conferenza stampa di presentazione della VI stagione teatrale di quiNteatro.