Anche Barcellona Pozzo di Gotto apre le porte alla Gentilezza… “Fai posto alla Gentilezza” è il titolo dell’evento organizzato da Kanö sartoria sociale.

Sabato 9 Dicembre alle 18, dopo l’inaugurazione della Panchina della Gentilezza realizzata da Katia Gussio, Ambasciatrice della Gentilezza per la Sicilia e Rappresentate dell’Associazione Cor et Amor di Ivrea, verrà presentato il Progetto KanöGambiaTaylor. A seguire musica afro di MakaBoy acompagnerà un etnico aperitivo.

La manifestazione si terrà in via Garibaldi 108, dove si potrà ammirare “a sorpresa” l’opera estemporanea di pittura su stoffa realizzata in mattinata da Angelica Marchetta.