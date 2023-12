“Lo Stretto non si tocca”. Questo lo striscione in testa al corteo No Ponte che ha sfilato per le vie di Messina.

I manifestanti, più di duemila inizialmente, si sono dati appuntamenti a Piazza Cairoli a Messina e da qui il corteo contro la realizzazione del Ponte dello Stretto di Messina ha proseguito fino ad arrivare a piazza Duomo.

A sfilare non solo rappresentanti di comitati, associazioni, partiti, sindacati, ma semplici cittadini e delegati di oltre 70 sigle che sono arrivate da tutta Italia. Come promesso, ha partecipato alla manifestazione contro la realizzazione della mega opera il presidente della Federazione dei Verdi Angelo Bonelli, ma anche parlamentari e dirigenti nazionali e regionali di associazioni, partiti e sindacati.