Impatto violentissimo nel tardo pomeriggio sulla autostrada A20 Messina Palermo, all’altezza di Acquedolci.

Tre persone sono rimaste ferite, di cui uno in condizioni particolarmente gravi, a seguito dell’impatto da un furgone, che procedeva in direzione Messina, ed un mezzo pesante che si trovava ai lati della carreggiata.

I due conducenti hanno riportato ferite più lievi mentre il passeggero del furgone ha subito traumi, a quanto pare molto seri, agli arti inferiori. L’uomo è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti, dove è stato poi richiesto l’intervento dell’elisocorso per il trasferimento all’ospedale “Papardo” di Messina.

Sul posto, per i rilievi utili a chiarire le cause del sinistro e mettere in sicurezza la viabilità, la Polizia stradale del distaccamento di Sant’Agata Militello, oltre alle squadre di pronto intervento del soccorso stradale.

In aggiornamento