Stasera, in contrada Calarco, all’altezza dell’imbocco di Cavaretta, è avvenuto l’impatto, per cause in corso di accertamento, fra un’autovettura e una motocicletta.

Ad avere la peggio il centauro che è stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Sant’Agata Militello per tutte le cure del caso. Sul posto i carabinieri della locale stazione che hanno effettuato tutti i rilievi per stabilire le cause del sinistro.

Si tratta di una strada dove spesso si verificano incidenti, a causa della scarsa visibilità, tanto da indurre i residenti a presentare una petizione popolare, approvata dal Consiglio Comunale, per la creazione di un percorso alternativo per tutelare l’incolumità degli abitanti delle due popolose frazioni periferiche.

Il tratto di carreggiata interessato dall’incidente è stato bonificato e riaperto al transito veicolare.