Un incendio nel pomeriggio di oggi, a partire dalle ore 13,00, ha minacciato persino i tralicci dell’alta tensione Terna nel territorio di Pace del Mela.

Le fiamme hanno interessato boscaglia e macchia mediterranea in contrada Malapezza. Ad ostacolare il lavoro dei Vigili del Fuoco nel domare il rogo è stato il forte vento che imperversava in zona. L’incendio si è propagato in un’area di circa un ettaro di macchia mediterranea.