Larga vittoria casalinga 6-0 della Polisportiva Rocca 2023 contro la Castelluccese e pareggio esterno 1-1 del Mirto contro la Scuola Calcio San Benedetto, nelle gare della sesta giornata del Campionato di Terza Categoria Girone Unico di Barcellona Pozzo di Gotto.

Le due compagini si trovano appaiate al secondo posto in classifica con 11 punti, in compagnia proprio della Scuola Calcio San Benedetto (in vetta rimane il Città di Sant’Angelo).

Al Comunale “Pippo Giacobbe” di Rocca di Capri Leone partita dominata dal Rocca, che surclassa gli avversari con una bella prestazione. Protagonisti dell’incontro Matteo Lombardo e il capitano Kevin Di Giandomenico, autori entrambi di una doppietta, mentre le altre 2 reti sono state messe a segno nella ripresa da Nunzio Lombardo e Ivan Sgrò. Parte subito in avanti il Rocca e al 5′ Di Giandomenico spreca da due passi, su assist di Lombardo. I locali passano in vantaggio al 12′ con Matteo Lombardo, che non lascia scampo al portiere avversario con un preciso diagonale. Il raddoppio arriva al 16′ con Di Giandomenico, che insacca a porta sguarnita su assist di Galati Pontillo. Al 28′ è ancora pericoloso Di Giandomenico, che impegna il portiere in corner. Al 29′ arriva il 3-0 con la doppietta di Matteo Lombardo, il quale con un tocco delizioso supera il portiere ospite. Lo stesso Matteo Lombardo al 38′ va vicino alla tripletta, con un pallonetto che si perde oltre la traversa. Al 40′ arriva anche la doppietta per Di Giandomenico, che sigla il 4-0 su assist di Pettignano. Al 43′ Simone Cangemi sfiora un eurogol con un tiro dai 35 metri, che finisce di poco a lato. Nella seconda frazione di gioco il Rocca dilaga con le reti di Nunzio Lombardo al 49′, con un tiro a giro dal limite dell’area di rigore, e di Ivan Sgrò all’82’, con un tiro dal limite che si insacca sul primo palo. All’89’ il portiere locale Masitto mantiene la sua porta inviolata, deviando in corner una punizione dal limite.

Il Mirto ha pareggiato 1-1 in trasferta contro la Scuola Calcio San Benedetto; i locali sono andati in vantaggio nel primo tempo con la rete del bomber Delfio Calabrese e il Mirto, dopo un calcio di rigore fallito dalla Scuola Calcio, ha trovato il pareggio nella ripresa con Antonino Sgrò il quale, lanciato in profondità da Luca Di Giandomenico non ha lasciato scampo al portiere avversario. Nel finale il Mirto è rimasto in dieci uomini per l’espulsione, decretata dal direttore di gara De Pasquale di Barcellona Pozzo di Gotto, ai danni del capitano Giorgio Frisenda.