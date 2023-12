Vittorie importanti per il Sinagra e l’Orlandina e sconfitta casalinga per la Nasitana, nei match validi per l’undicesima giornata del Campionato di Prima Categoria Girone B.

Il Sinagra si è imposto in trasferta 3-2 contro la Futura Brolo e, con questo successo, sale al secondo posto in classifica con 23 punti, a una lunghezza di distanza dalla capolista Bagheria. La formazione sinagrese (nella foto) passa in vantaggio al 43′ con Luca Radici, ma la Futura ribalta l’incontro con le reti di Scaffidi Argentina al 55′ e Naka Romaric Lagui al 59′; il Sinagra riesce a ottenere la vittoria grazie alla doppietta di Giovanni Gaudio, rientrato alla base proprio questa settimana. La Futura Brolo viene scavalcata proprio dal Sinagra e si trova in terza posizione con 21 punti.

La capolista Bagheria, invece, è stata superata 3-2 dall’Orlandina; inutili per la prima in classifica i gol di Fontana e Russo, con la squadra di Capo d’Orlando che ha vinto, con la doppietta di Praticò e la rete di Di Marco. L’Orlandina, per via di questa vittoria, raggiunge in quinta posizione con 17 punti il Comprensorio del Tindari. Sconfitta interna per la Nasitana 2-1 contro il Città di Casteldaccia e, con questa battuta d’arresto, la squadra di Naso è terzultima con 9 punti.