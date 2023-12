Sanità dei Nebrodi al collasso, i sindaci si rivolgono al Prefetto di Messina. L’orientamento è emerso nel corso di un’assemblea del distretto sanitario 31 riunita al comune di Sant’Agata Militello.

L’incontro si è svolto su sollecitazione dei rappresentanti sindacali “Nurising Up” che, in una nota a firma del dirigente provinciale Biagio Proto, degli Rsu Salvatore Smiriglia e Daniela Mommo e gli Rsa ospedalieri Biagio Nocifora, Leone Brancatelli, Benedetto Nocifora, Amalia Murano, Maria Lenzo e Calogero Cannistraci, hanno ribadito le gravi criticità che attanagliano l’ospedale santagatese.

“L’ospedale di Sant’Agata, l’ospedale dei NEBRODI, negli ultimi 25 anni ha subito un declino notevole, causato da scelte manageriali aziendali e regionali poco edificanti per il territorio, nel silenzio quasi assordante di tutta la politica nebroidea, senza distinzione di colore o bandiera. Con tagli ai servizi sanitari che hanno penalizzato la popolazione dei 18 comuni interessati”, scrive il Nursing Up. “Oggi, il declassamento del P.O. di sant’Agata Militello, oltre a causare notevoli disagi alla collettività, comporta seri rischi anche per i dipendenti, in particolare Infermieri che, nel malaugurato caso di ulteriori tagli, rischierebbero di essere trasferiti presso altre strutture ospedaliere provinciali”.

Nei giorni scorsi è inoltre emersa la decisione dell’Asp di traferire in mobilità a Milazzo, al momento per trenta giorni lavorativi, l’unica ginecologa rimasta in servizio a Sant’Agata precludendo così la possibilità, salvo ulteriori ripensamenti o modifiche, di garantire anche i residui servizi ambulatoriali offerti.

Nel corso della discussione, i sindaci hanno quindi convenuto sulla necessità di appellarsi al Prefetto di Messina con la richiesta di un incontro urgente per discutere delle gravi problematiche dell’ospedale e dei servizi sanitari che mettono a rischio il diritto alla salute dell’intera popolazione dei Nebrodi.