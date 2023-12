Si va verso la nuova proroga per i precari in servizio negli enti locali siciliani, il cui contratto è in scadenza al 31 dicembre. Per sbloccare l’impasse sull’attesa stabilizzazione, però, per quei contrattisti in servizio in comuni alle prese con dissesto finanziario o piano di riequilibrio, sarà necessario riattivare il tavolo tecnico a livello ministeriale.

Sono queste in sintesi le indicazioni giunte dall’assemblea svoltasi al comune di Acquedolci cui hanno preso parte l’assessore regionale agli enti locali Andrea Messina, rappresentanti sindacali, sindaci del comprensorio e numerosi lavoratori del settore.

Sul tavolo il futuro di 1500 contrattisti e 4500 Asu siciliani rimasti ancora nel limbo senza stabilizzazione oltre alle altre necessità di integrazioni orarie contrattuali.

Di seguito le interviste all’assessore regionale autonomie locali Andrea Messina, alla deputata regionale Bernardette Grasso, già assessore regionale alle autonomie locali, ed al sindacalista del Csa Giuseppe Gardenia.