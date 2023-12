Il Palalberti di Barcellona Pozzo di Gotto sarà ancora una volta scenario di un sentito derby. A distanza di dieci anni, sebbene il palcoscenico non sia più quello della Serie A2, sarà ancora Barcellona contro Capo d’Orlando.

I nomi saranno diversi. Quella che invece sembra immutata è la passione che, sulle sponde del Longano, è tornata a pulsare forte e impetuosa come un tempo, alimentandosi settimana dopo settimana attorno ai ragazzi di coach Pippo Biondo e a una società che sta facendo le cose per gradi con l’obiettivo di “non fare il passo più lungo della gamba”, come si suol dire, e rimanere sempre in scia.

Che l’entusiasmo sia alle stelle lo si respira in città e lo si vede in maniera tangibile dagli striscioni-appello affissi dalla tifoseria davanti alla Villa Primo Levi e sul cavalcavia di Via del Mare. “Tutti al Palazzo”, c’è scritto. Tanto basta per dire che Barcellona è tornata.

Entusiasmo palpabile nelle parole del Presidente Massimo Romano: “Finalmente è tornato il derby con Capo d’Orlando. È una partita ricca di storia tra due società che hanno rappresentato il basket siciliano ai livelli più alti. Barcellona è una squadra giovane, mentre la corazzata capo d Orlando ha maggiore esperienza. Per quanto ci riguarda, la vittoria di Catania ha ridato morale alla squadra ed allo staff per cui affrontiamo questo incontro con entusiasmo e con la consapevolezza della nostra forza. Sognare e provare l impresa contro i paladini è legittimo anche perché saremo spinti dalla marea di tifosi giallo-rossi. Il mio augurio è che sia una partita corretta e possa essere una festa per entrambe le storiche tifoserie che certamente riempiranno il Palalberti”.

La tifoseria organizzata sta lavorando da giorni a una coreografia per salutare il ritorno del derby. La Gradinata Tifo ha invitato “tutti i tifosi ad assiepare il PalAlberti come ai vecchi tempi per questo sentito derby che manca da tanti anni. Ci rendiamo conto di avere di fronte una corazzata e, a maggior ragione, servirà il miglior PalAlberti possibile, quello che ha permesso negli anni grandi imprese con un sostegno costante per tutti i 40 minuti“.