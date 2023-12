Sono stati consegnati ufficialmente nel Comune di Galati Mamertino due contenitori “Mangiaplastica”, dopo che l’ente è risultato beneficiario di un finanziamento per un importo complessivo di 29.750 euro.

I due eco-compattatori sono stati posizionati uno in località Contura, nei pressi del Centro Comunale di Raccolta (CCR) al parcheggio, e l’altro in Contrada Rafa, vicino alla Pineta Comunale. Il contributo ottenuto rientra nell’ambito del “Programma sperimentale Mangiaplastica“, con un Decreto del Ministero per la Transizione Ecologica, e si inquadra nel “Piano d’azione dell’UE per l’economia circolare”. La Commissione europea ha individuato la plastica come priorità chiave, e si è impegnata a elaborare una strategia per affrontare le sfide poste dalle materie plastiche, in tutte le fasi della catena del valore, e a tenere conto del loro intero ciclo di vita.

“Grazie a tale contributo, abbiamo dotato la nostra comunità di due eco-compattatori per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in PET, – afferma l’Amministrazione Comunale galatese – in grado di riconoscere in modo selettivo le bottiglie in PET e ridurne il volume, favorendone il riciclo. Ciò permetterà di accedere alla fascia più alta del contributo CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) previsto per tali imballaggi consentendo, oltre all’indiscusso vantaggio in termini ambientali, anche la possibilità di incrementare il contributo a favore di una riduzione della TARI. Un importante risultato raggiunto in attesa della prossima inaugurazione del Centro Comunale di Raccolta. Il Comune di Galati Mamertino è risultato al 535esimo posto in graduatoria a livello nazionale, su 712 istanze finanziate”.