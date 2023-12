Giornata con cielo poco nuvoloso, con nuvolosità a partire dal pomeriggio.

Le temperature, sopra la media nella giornata di ieri, oggi scenderanno via via in maniera sensibile per effetto del ruotare dei venti. Da sud occidentali della mattinata, infatti, i venti ruoteranno prima a Ponente e, in serata a Maestrale.

Per quanto riguarda i mari, Basso Tirreno e Canale da quasi calmo a molto mosso; Mare di Sicilia da quasi calmo a mosso.