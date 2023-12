Sulla gestione privata del servizio idrico il dibattito è sempre di attualità. La settimana scorsa, la Consulta territoriale del centro storico di Patti ha messo insieme i vertici comunali, anche delle limitrofi Gioiosa Marea, Librizzi e Piraino, e il presidente del Consorzio intercomunale Tindari Nebrodi, Vincenzo Princiotta.

Rappresentanze che provano a rassicurare perplessità generali. Neppure dalla riunione di ieri, convocata dall’Ati (Assemblea territoriale idrica di Messina) per l’approvazione del Documento unico di programmazione, sono emerse garanzie per gli Enti locali, costretti a delegare tutte le competenze alla costituenda Ati stessa, mentre sfumano occasioni per partecipare a bandi, ormai scaduti. La corsa al commissariamento dei Consigli comunali che hanno provato ad opporsi all’approvazione dello statuto della società partecipata Messina Acque S.P.A. e alla conseguente sottoscrizione delle azioni del capitale sociale e a tutti gli adempimenti consequenziali, vedeva come passaggio successivo l’individuazione del gestore unico.

In trepida attesa per l’esito della procedura di evidenza pubblica per la scelta del socio privato per la quale lo scorso 29 novembre è scaduto il termine di presentazione delle offerte, da mesi i Comuni brancolano nel buio. Impossibile transitare verso l’intercettazione di fondi se non attraverso la non ancora costituita Ati, due finestre temporali da cui provare ad aggredire risorse Pnrr si sono inesorabilmente chiuse, proprio per via del mancato affiancamento del gestore unico. «Nelle more, stiamo provando a battere la strada cercando fondi regionali – spiega il sindaco di Patti, Gianluca Bonsignore – pur di non rimanere con le mani in mano, mentre i comuni messinesi rimangono esclusi da occasioni determinanti per il futuro. Per quel che riguarda la collettività, dal canto nostro abbiamo accettato di buon grado la richiesta di rinnovare tavoli di confronto per dare risposte ai concittadini che chiedono di essere coinvolti in un capitolo di storia amministrativa così delicato».