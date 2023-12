Promuovere, sin da subito e per tutto il periodo natalizio, una «speciale» raccolta alimentare in favore delle famiglie bisognose delle rispettive comunità.

È l’appello lanciato dal vescovo della diocesi di Patti, mons. Guglielmo Giombanco, a margine della Giornata mondiale della Povertà che si è celebrata domenica scorsa. L’iniziativa, fanno sapere i vertici diocesani, potrà essere allargata anche ai gruppi di volontariato e alle associazioni che operano sul territorio. Si potrà contribuire, inoltre, anche attraverso donazioni in denaro tramite la Caritas diocesana.

«Confido molto nella vostra generosità, perché attraverso la solidarietà nella carità esprimiamo – è il messaggio di mons. Giombanco – il volto bello della nostra Chiesa che si prende cura dei suoi figli attraverso gesti di amore e di umanità». Quello del pastore della diocesi è un richiamo a gesti concreti di carità per gli ultimi e i bisognosi, accrescendo «la sensibilità del cuore» e ascoltando «le necessità dei fratelli», esprimendo nei loro confronti gesti di amore, di prossimità e di solidarietà. «Se da un lato – afferma il vescovo – è necessario fare “esercizio di sensibilizzazione”, dall’altro è urgente per le nostre comunità fare “esercizio di riconoscimento”, poiché i poveri hanno volti nuovi e magari siedono o camminano accanto a noi. Pertanto invito tutte le comunità parrocchiali a lasciarsi coinvolgere con impegno, non solo nella riflessione e nella preghiera ma anche nella solidarietà concreta per i poveri».