Sorveglianza speciale per 2 anni e 6 mesi, con l’aggiunta dell’obbligo di soggiorno per lo stesso periodo a Messina.

Questa la decisione adottata dalla Sezione misure di prevenzione del tribunale presieduta dal giudice Domenico Armaleo e dai colleghi Giuseppe Miraglia e Simona Monforte nei confronti di un 47enne che lo scorso marzo fu arrestato per maltrattamenti nei confronti della moglie e dei familiari di lei.

In un episodio l’uomo era persino arrivato a spingere un forchettone in ferro nella pancia della moglie. In un’altra l’aveva tirata per i capelli e in altre occasioni l’aveva presa a calci e pugni. Un incubo che con l’arresto prima e le misure di prevenzione applicate è finito