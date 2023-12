Da oggi e per i prossimi 36 mesi guiderà la polizia municipale di Messina. Si è insediato oggi il comandante dei Vigili Urbani Maurizio Cannavó.

«Fin d’ora posso garantire massimo impegno, certo dell’importanza della repressione, ma ancora di più gli aspetti educativi e formativi- ha detto il nuovo vertice della Municipale-. Valuteremo giorno dopo giorno, sul campo, le problematiche emerse e le affronteremo con soluzioni adeguate. Mi avvarrò ovviamente della tecnologia, telecamere, droni e altri mezzi, che sono fondamentali nella nostra attività. Grazie a tutti per l’accoglienza ricevuta».

«E’ un piacere presentare – ha dichiarato il sindaco Federico Basile – il nuovo comandante della Polizia municipale, al quale ho affidato il compito di guidare il Corpo in un momento storico importante per la città di Messina, che attraversa una fase di crescita e di cambiamento verso una mobilità sostenibile e con opere in corso di esecuzione e di completamento. Con l’arrivo di cento vigili urbani gli affideremo ulteriori strumenti per assolvere alle funzioni di gestione e di controllo in termini di sicurezza stradale e urbana e di vivibilità, partendo dai principi di dialogo e di un rapporto sempre aperto con la comunità. Il nostro obiettivo è certamente quello di migliorare gli attuali servizi. Ringrazio per l’opera prestata il comandante del Corpo di Polizia della Città metropolitana e vicecomandante del Corpo di Polizia municipale Giovanni Giardina, la cui presenza oggi conferma la totale e perfetta sinergia tra Comune di Messina e Città Metropolitana. Maurizio Cannavò è anche formatore nazionale e per questo motivo gli chiedo di ascoltare e comunicare con la cittadinanza».