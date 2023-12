Col passare delle ore crescono ansia e angoscia. Di Julien Buccheri, 30 anni, ancora nessuna notizia.

Si continua a cercare senza sosta. Nel pomeriggio di oggi un elicottero si è alzato, sorvolando tutta la vallata del Patrì tra Rodì Milici, Portosalvo, Porticato e Protonotaro. Ma si cerca a 360 gradi e in ogni dove con volontari, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Forze dell’Ordine impegnati attivamente nelle ricerche del giovane.

Al momento, come detto, non si hanno ancora notizie dei Julien che si è allontanato quasi 24 ore fa dalla sua casa di Via Nino Bixio per una passeggiata. Dal sorvolo dell’elicottero dei Vigili del Fuoco purtroppo non è arrivata alcuna indicazione per il ritrovamento.

La raccomandazione per chiunque avvistasse il ragazzo o avesse sue notizie è quella di contattare immediatamente le Forze dell’Ordine o l’Amministrazione Comunale di Rodì Milici.