Al via gli interventi di manutenzione stradale dell’area industriale di contrada Ronzino. Le somme, pari a 5.459 euro, provengono dall’assessorato regionale per le Autonomie locali e la Funzione pubblica per il tramite dell’Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività produttive, che ha di recente approvato il riparto della somma complessiva di 2 milioni di euro da destinare ai Comuni in cui ricadono aree industriali che necessitano di interventi di riqualificazione.

Nei giorni scorsi l’Ufficio tecnico comunale ha redatto un’apposita perizia tecnica relativa agli interventi di manutenzione stradale da effettuare nell’area, mentre i vertici comunali hanno approvato il piano di utilizzo del contributo regionale previsto dal Ddg 359/2023. Ceduta dall’Irsap al Comune in forza di una legge regionale, nelle prossime settimane la gestione dell’ex area Asi impegnerà, dunque, l’Ente di Palazzo dell’Aquila in alcuni importanti lavori di manutenzione straordinaria. Tra vegetazione selvaggia e illuminazione fatiscente, gli interventi programmati hanno l’obiettivo di restituire decoro all’intera area industriale, consegnata per anni all’incuria e all’abbandono per via di una gestione tutt’altro che efficiente.

Ma il vero grattacapo riguarderebbe le condizioni delle arterie di collegamento fra i vari capannoni. La mancanza di efficienti opere infrastrutturali e gli sporadici interventi di manutenzione dei sottoservizi hanno determinato, negli anni, un’emorragia di attività produttive, alcune delle quali sono emigrate in altri Comuni abbassando ulteriormente il numero degli insediamenti. Per innescare il processo inverso serviranno impegno, dedizione e parecchia pazienza.

Negli ultimi anni qualche timido segnale incoraggiante è giunto solo dalla sponda opposta del torrente Timeto, a poche centinaia di metri dall’ex Asi, dove sorge la struttura destinata alla filiera agroalimentare e in cui nel recente passato la cooperativa “Solchi”, che riunisce parecchi produttori agricoli della zona, si è aggiudicata la locazione di alcuni lotti da utilizzare per la trasformazione dei prodotti, la realizzazione di conserve di frutta e ortaggi e la produzione di birra ottenuta dalla coltivazione di luppoli autoctoni.