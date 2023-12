Il Comune di Patti attiverà la procedura monitoria finalizzata al recupero dei crediti vantati nei confronti dei Comuni di Falcone, Sinagra, Ficarra, Tripi, Piraino, Gioiosa Marea e Sant’Agata di Militello nell’ambito dell’Accordo di Programma per la costituzione del Polo didattico decentrato della facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Messina.

L’attivazione del corso di laurea in Scienza Giuridiche presso l’istituto teologico Mons. Ficarra risale al 2010, quando l’Università di Messina e diversi Comuni della fascia tirrenico-nebroidea decisero di firmare un accordo di programma volto alla costituzione a Patti di un polo didattico decentrato. Ma l’esperienza durò solo pochi anni per via del mancato pagamento delle quote spettanti agli Enti sottoscrittori per gli anni accademici 2010/11, 2011/12, 2012/13, da versare all’Ente di Palazzo dell’Aquila in quanto Comune capofila.

Insomma, nonostante gli impegni assunti il Comune di Patti non ha mai visto il becco di un quattrino, sicché già nel 2014 l’amministrazione in carica aveva affidato ad un legale l’incarico di rappresentare e difendere in giudizio le ragioni dell’Ente. Ad aprile del 2015 era poi intervenuto il Collegio di Vigilanza, che aveva deciso di sollecitare i Comuni morosi prima di procedere alla nomina del Collegio Arbitrale per il recupero coattivo delle somme. Anche in questo caso, però, si è dovuto registrare un nulla di fatto a causa dei ripetuti solleciti caduti nel vuoto fino a marzo del 2018.

Da qui la decisione di attivare la procedura arbitrale nei confronti di nove Comuni. Nel frattempo, nelle more dell’attivazione della procedura, solo il Comune di Torrenova aveva deciso di sanare le pendenze con l’Ente di piazza Scaffidi. Oggi l’amministrazione comunale ha quindi deciso di attivare la procedura monitoria affidandosi al legale Ivan Segreto per il recupero, attraverso decreto ingiuntivo, di somme pari a circa 68 mila euro.