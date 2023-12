In un comunicato stampa i consiglieri comunali di minoranza Mangano, Gazia, Liotta, Scafidi e Truglio tornano ad occuparsi della questione relativa alla vendita dell’ex “Merendino” sul lungomare Andrea Doria di Capo d’Orlando.

I consiglieri di opposizione richiamano l’Amministrazione Ingrillì al rispetto della legge, in questo caso in merito alle procedure per l’alienazione degli immobili ex I.T.C.G. Merendino.

“I potenziali acquirenti sono, scrivono i consiglieri di CambiAmo Capo, ancora increduli sulla disinvoltura dell’Ente Paladino che ha variato l’intestazione catastale del Comune di Capo d’Orlando , da “concessionario temporaneo” con il Demanio “concedente”, al momento della pubblicazione del bando di gara, a “proprietario per l’intero” dei suindicati immobili successivamente all’aggiudicazione provvisoria, per agevolare la stipula del contratto di vendita definitivo, a seguito dei rilievi formalizzati dall’Agatirno Immobiliare s.r.l.”.

Il Gruppo Consiliare CambiAmo Capo diffida l’Amministrazione Ingrillì e ad alta voce chiede il rispetto della legalità.

“Ci rivolgeremo alle Autorità competenti se l’Amministrazione Ingrillì, entro il termine di 15gg., non modificherà il proprio modus operandi, perchè è “Nulla” la procedura di alienazione degli Immobili dell’ex I.T.C.G. F.P. Merendino di via A. Doria, in quanto effettuata in palese violazione della normativa vigente ed in particolare dei commi 1 e 2 dell’art.33bis comma 7 della L.111/2011 introdotto dall’art.27 comma 1 della L.214/2011 che ha sostituito i commi 1 e 2 dell’ex art.58 della L.133/2008″ scrvono Mangano, Gazia, Liotta, Scafidi e Truglio.

“Infatti, l’Amministrazione Ingrillì in contrasto alla richiamata normativa, non ha avviato le procedure di rito per una “previa intesa” tra il Comune e il Demanio e non ha “inviato alla richiamata Agenzia la delibera di alienazione Immobili allegata al Bilancio di Previsione”, per le opportune verifiche.

Il legislatore ha previsto tutto ciò per scongiurare possibili contenziosi come per la pratica che ci riguarda e per la quale il Comune di Capo d’Orlando, con nota del 07/08/2023 è stato già diffidato a regolarizzare l’acquisto dei superiori immobili” conclude la minoranza consiliare.