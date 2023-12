Equa accessibilità al servizio di medicina generale. È quanto chiede Giuseppe Gregorio, segretario della locale sezione del Partito Democratico, che esprime seria preoccupazione riguardo all’intenzione, da parte del medico di base operante a Librizzi, di voler concentrare la sua attività esclusivamente nella popolosa frazione di Colla Maffone, situata a valle del piccolo centro collinare.

Secondo Gregorio sussisterebbe il rischio concreto di abbandonare oltre cinquecento assistiti, residenti a Librizzi centro e nelle contrade situate più a monte. «Tale decisione – è il commento del segretario della locale sezione del Pd – potrebbe seriamente compromettere l’equità nell’accesso ai servizi sanitari da parte dei librizzesi».

La questione sarebbe già sul tavolo dei vertici sanitari dell’Asp dopo una nota inviata all’Azienda sanitaria provinciale da Calogero Leanza, vicepresidente della Commissione Salute all’Ars. Nella nota inviata all’Ente di Via La Farina, Leanza chiede di esaminare con attenzione la questione relativa alla possibile concentrazione dei servizi medici nella frazione Colla Maffone, dove sarebbero già operativi due medici di base. «La frazione a valle – scrive Leanza – ha già altri due medici in servizio, sicché si genererebbero notevoli disuguaglianze nella distribuzione dell’accesso» al servizio stesso. Da qui la richiesta all’Asp di intervenire «prontamente» per garantire una distribuzione «equa ed efficiente» dei servizi medici sul territorio di Librizzi, a tutela del diritto fondamentale alla salute dei cittadini.