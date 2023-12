La costruzione di una nuova scuola materna; l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza dell’istituto Tenente Natoli; la realizzazione di una nuova mensa scolastica alla Lombardo Radice. Sono questi i tre interventi di edilizia scolastica affidati nei giorni scorsi dall’Ente di Palazzo dell’Aquila. Il primo riguarda la costruzione ex novo di una scuola materna nei pressi di via Padre Pio, in contrada Acquafico. L’opera, finanziata per un importo complessivo di 1.672.000 euro, per un importo complessivo di affidamento pari a 1.114.146,67 euro. I lavori prevedono la realizzazione di una struttura all’avanguardia di circa 700 metri quadrati attraverso l’utilizzo delle più innovative tecnologie green.

Il secondo intervento, finanziato per 819 mila euro, riguarda la messa in sicurezza del corpo centrale dell’istituto scolastico “Tenente Natoli” di Patti Marina. I lavori sono stati affidati al raggruppamento di imprese Puglia Srl di Alessandria della Rocca (Agrigento), che ha offerto un ribasso d’asta del 31,274% sull’importo complessivo posto a base di gara pari a 618.338,76 euro, di cui 580.000 euro per lavori e 38.338,76 euro per servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, per un importo complessivo di aggiudicazione pari a 499.397,62 euro. I lavori di adeguamento sismico e degli impianti serviranno a rendere idonea ed efficiente la struttura e a risolvere definitivamente alcuni problemi legati all’infiltrazione di acqua dalla sommità dell’edificio.

Il terzo intervento riguarda, infine, la predisposizione di nuovi spazi da adibire a mensa scolastica all’interno dell’istituto Lombardo Radice di piazza 25 Aprile. I lavori sono stati affidati al raggruppamento Costruzioni e Restauro Srl di Palermo, che ha offerto un ribasso d’asta del 25,83% sull’importo posto a base di gara, aggiudicandosi l’intervento per 251.720,21 euro. Le tre opere sono state finanziate nell’ambito del “Piano per asili nido, scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, afferente alla missione 4 del Pnrr “Istruzione e Ricerca”.