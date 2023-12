Piano triennale per le opere pubbliche approvato a Sant’Agata Militello ma senza il project financig per il cimitero comunale. A proporre l’emendamento erano stati i consiglieri del gruppo “Sant’Agata Futura”, Ferraù, Vitale, Sberna, insieme alla consigliera Damiano, per lo stralcio dal programma triennale del project relativo all’affidamento ai privati della gestione ed ampliamento del cimitero comunale.

L’emendamento è stato approvato dall’aula con sette voti della maggioranza, ad esclusione dei consiglieri Reitano e Indriolo, e la convergenza di quattro consiglieri della minoranza, con il successivo voto unanime all’approvazione del programma triennale opere pubbliche propedeutico al bilancio di previsione.

“Non siamo contrari al progetto di finanza del cimitero ma a nostro avviso va ulteriormente valutato e migliorato, al fine di garantire la copertura integrale dell’area cimiteriale e dei servizi ad essa connessi, nell’ottica di una gestione completa e funzionale”, scrivono in una nota i consiglieri proponenti l’emendamento.

“Insieme all’amministrazione comunale ed agli uffici preposti, confidiamo di poter trovare le soluzioni migliori al fine di offrire alla cittadinanza un progetto di finanza che possa dunque rispondente appieno alle esigenze ed ai bisogni della collettività tutta. Infine riteniamo che la questione non debba essere comunque essere vestita di colorazioni politiche né oggetto di strumentalizzazione di alcun genere, atteso che il nostro ruolo vuole essere quello di consiglieri propositivi e collaborativi, anche critici se necessario, ma sempre al fine di indirizzare l’azione politica verso le scelte più idonee per la nostra amata città”.

Anche l’opposizione, con i consiglieri Starvaggi, Puleo, Alascia, Caruso ed Ortoleva (quest’ultimo astenuto dal voto sullo stralcio), aveva presentato un analogo emendamento per lo stesso stralcio, poi ritirato con la convergenza sulla proposta della maggioranza. La minoranza, che ha criticato l’assenza dall’aula di sindaco e vice sindaco, ha ribadito la propria contrarietà alla proposta di project di cui il consigliere Paolo Starvaggi ha sostenuto “l’illegittimità della riproposizione dopo lo stralcio nel mandato consiliare precedente”, Giuseppe Puleo ha rilevato l’inosservanza da parte dell’amministrazione “di una petizione popolare della cittadinanza e la mancata realizzazione di un progetto ereditato dall’ex amministrazione Sottile per la costruzione dei colombari”, ed infine la consigliera Francesca Alascia ha fatto notare che “la minoranza non è contraria a prescindere al project ma a questa proposta che non comprendeva la parte antica del sepolcreto”.

Lo stesso gruppo di opposizione ha quindi tenuto una conferenza stampa successiva in cui ha analizzato le principali criticità dei primi sei mesi di mandato amministrativo. Tra i punti nevralgici affrontati quelli relativi ai gravi ritardi nell’esecuzione dei lavori del Porto, alla situazione deficitaria dell’ospedale, a recenti fenomeni erosivi che hanno provocato ulteriori crolli sul lungomare ed alla mancata definizione dell’iter per la stabilizzazione dei precari. Da parte dell’opposizione, che ha criticato l’esecutivo attribuendogli “inerzia e immobilismo generale”, è stata quindi evidenziata anche la scollatura politica con lo stesso gruppo di maggiorana, denotata proprio in occasione del voto sull’emendamento stralcio per il project financing del cimitero.