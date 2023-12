Si è svolto questa mattina, presso l’Aula Consiliare del Comune di Mirto, un incontro sull’efficienza energetica e l’ambiente con il coinvolgimento degli alunni della Scuola primaria e secondaria di primo grado.

L’appuntamento è stato organizzato dall’Amministrazione Comunale, nell’ambito della predisposizione del Piano d’Azione per l’Energia sostenibile e il clima (PAESC); si tratta del secondo evento di divulgazione dei temi, che caratterizzando il Patto dei Sindaci.

I temi fondamentali affrontati durante l’incontro sono stati l’efficienza energetica, la pianificazione energetica e le fonti rinnovabili, attraverso una presentazione multimediale e alcuni video. L’illustrazione è stata suddivisa in 5 parti; nella prima parte sono state analizzate le fonti di energia (primarie e secondarie), nella seconda si è parlato del mix energetico e del contesto europeo e italiano, nella terza l’attenzione è stata posta sul significato dell’efficienza energetica. Infine nelle ultime due parti sono stati messi in evidenza il Patto dei Sindaci e le fonti rinnovabili (solare fotovoltaico, solare termico, eolico, geotermia, idroelettrico, energia del mare).

I prodotti energetici estratti o ricavati direttamente da risorse naturali si definiscono fonti di energia primaria; invece quelli, derivanti da una trasformazione delle fonti di energia primaria, sono le fonti di energia secondaria. Le fonti primarie sono carbone, petrolio, gas naturale, legna, materiali fissili (uranio), sole, vento, terra, maree, laghi e fiumi, mentre le fonti secondarie sono benzina, energia elettrica e gas metano. Le fonti di energia rinnovabili sono legate alle sorgenti, che non si esauriscono in tempi paragonabili con l’attività umana; ad esempio sono fonti rinnovabili l’energia solare, eolica, geotermica, idrica e mareomotrice, mentre le biomasse sono in grado di rigenerarsi in tempi confrontabili con quelli della vita dell’uomo. Le fonti non rinnovabili, invece, hanno tempi di rigenerazione molto lunghi (milioni di anni) e una volta sfruttate si considerano esaurite. Sono quelle che si sono formate nel corso di milioni di anni, come i combustibili fossili (petrolio, carbone e gas naturale) o addirittura al momento della formazione del nostro pianeta, come l’uranio. Le fonti rinnovabili vengono infine classificate in fonti programmabili e fonti non programmabili, a seconda che possano essere programmate in base alla richiesta di energia oppure no.