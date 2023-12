Il Consiglio Comunale di San Marco d’Alunzio, riunitosi in Sessione straordinaria Giovedì 30 Novembre, ha attuato le aliquote IMU per l’anno 2024 e una variazione al Bilancio di previsione finanziario triennale 2023/2025, con il conseguente aggiornamento del DUP per lo stesso periodo di riferimento.

Le due proposte all’ordine del giorno sono state approvate con i 7 voti favorevoli dei Consiglieri Comunali di maggioranza, mentre si sono astenuti i 2 componenti del gruppo di minoranza. Riguardo alle aliquote sull’Imposta Municipale Propria, la pressione fiscale rimane quella dello scorso anno e la delibera dovrà essere inserita telematicamente sul portale del federalismo fiscale.

Invece la variazione al Bilancio e al DUP si riferisce al riconoscimento di un debito fuori Bilancio di 5.539,85 euro, da coprire con l’avanzo di amministrazione accantonato per passività potenziali, e alla copertura di maggiori costi dell’utente di 51.139 euro, con l’avanzo di amministrazione vincolato tratto da trasferimenti dello Stato.

Infine il civico consesso ha anche applicato all’unanimità il progetto di telemedicina in Rete tra i Comuni montani disagiati della Sicilia, con l’approvazione dello Schema dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS). Il Comune capofila di questo progetto sarà quello di Limina e il referente il Sindaco di questo Comune Dott. Filippo Ricciardi. La finalità principale della telemedicina sarà quella di potenziare l’offerta sanitaria sul territorio, di aumentare l’efficienza e l’efficacia delle prestazioni sanitarie, con un’azione congiunta tra i Comuni aderenti allo Schema. Sono 131 i Comuni siciliani, che sono inseriti nell’elenco dei paesi disagiati, e questo progetto potrà sfruttare l’utilizzo delle moderne tecnologie della comunicazione e dell’informazione.

Al termine della Seduta Consiliare è intervenuto il Sindaco Filippo Miracula, il quale ha dichiarato che il Comune aluntino è già avanti sulla questione telemedicina e ha ottenuto un finanziamento in merito, per cui si attende l’affidamento. Il primo cittadino ha poi parlato di un dibattito, tenutosi con i sindacati riguardo all’Ospedale di Sant’Agata di Militello. I Sindaci dei Nebrodi hanno deciso di concordare un incontro con il Prefetto e in seguito con la Procura della Repubblica; per gli amministratori l’unica strada da percorrere è agire in maniera forte e decisa, per evitare la chiusura della struttura ospedaliera. Il Sindaco Miracula ha sottolineato poi che l’Unione dei Comuni “Paesi dei Nebrodi“, costituita anche dai paesi di Capri Leone e San Salvatore di Fitalia, ha ottenuto un finanziamento complessivo di 200.000 euro dalla Protezione Civile. Il Comune di San Marco d’Alunzio, che ha ricevuto la somma di 65.000 euro, ha deciso di utilizzare questa cifra per una vasca di raccolta dell’acqua, in modo da usarla in caso di incendi; gli altri 2 Comuni acquisteranno le autobotti. Il primo cittadino si è anche congratulato con gli organizzatori dell’evento “San Martino nel Borgo” e del concorso “Il Mastro vinaio aluntino”, per il grande successo ottenuto.