Incidente stradale stamattina a Capo d’Orlando, sulla Consolare Antica nei pressi del rifornimento Q8.

A scontrarsi un’autovettura Fiat Uno e un motociclo. Secondo prime notizie, il centauro – a seguito dell’impatto – è stato sbalzato in un’aiuola. Per fortuna, l’incidente non ha avuto gravi conseguenze. Il motociclista ha riportato delle contusioni.

Ingenti, invece, i danni ai mezzi.