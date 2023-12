Oggi alle 18, presso l’Auditorium Maggiore La Rosa, i consiglieri comunali del gruppo Città Aperta incontreranno la cittadinanza per fare il punto della situazione sulle condizioni in cui si trova attualmente la città di Barcellona Pozzo di Gotto.

I consiglieri del gruppo di centrosinistra annunciano l’intenzione di “ripercorrere le tappe che hanno portato ad oggi, facendo chiarezza sulle cause di un fallimento che non è soltanto soltanto economico, ma anche politico, amministrativo e sociale“.

“Il dissesto nel quale è crollato il comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha radici profonde e lontane nel tempo. – scrivono in una nota – Per noi è tutt’altro che una sorpresa, la situazione era chiara da tempo: già cinque anni fa, durante una manifestazione in piazza insieme alle altre forze di opposizione, avevamo evidenziato pubblicamente che approvare il piano di riequilibrio non era la strada migliore, perché non sarebbe servito ad altro che a rimandare il problema. Il dissesto non è qualcosa che succede per caso, ma è la diretta conseguenza delle decisioni poco lungimiranti delle ultime due amministrazioni comunali, responsabili di aver prospettato soluzioni più o meno semplici di fronte alle problematiche complesse che si sono presentate, continuando a spendere come se nulla fosse, rassicurando la cittadinanza rispetto all’adeguatezza dei conti.

La responsabilità è anche di tutti coloro che hanno appoggiato queste decisioni.“