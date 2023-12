Proseguono senza sosta le ricerche di Julien Buccheri, 30 anni, del quale non si hanno notizie dal tardo pomeriggio di ieri.

Il giovane è uscito intorno alle 18 per una consueta passeggiata a Rodì Milici, dove risiede in Via Nino Bixio. Non ha più fatto ritorno a casa. L’allarme è scattato immediato con l’Amministrazione Comunale, con in testa il sindaco Eugenio Aliberti, che ha lanciato un appello social a tutta la cittadinanza.

A Rodì Milici e dintorni cercano senza sosta cittadini, volontari, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine, sperando di ottenere qualche traccia di Julien. Chiunque lo avvisti o abbia sue notizie è pregato di allertare immediatamente le Forze dell’Ordine o l’Amministrazione Comunale.