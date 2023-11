Momenti di paura si sono vissuti questa sera, nel centro storico di Patti, dove un casalino, abbandonato e adoperato come ricettacolo di rifiuti, ha preso fuoco.

Il rogo doloso, verificatosi tra via Rossini e via Ettore Fieramosca, nei pressi dell’ex Convento San Francesco, ha fatto preoccupare i residenti i quali si sono subito prodigati per evitare che le fiamme potessero propagarsi in altre zone. Infatti, in quell’area comunale. è presente una fitta vegetazione e in tanti gettano di tutto.

A completare le operazioni di spegnimento dell’incendio, sono stati i vigili del fuoco del locale distaccamento, allertati da alcuni cittadini.

I residenti, chiedono più attenzione ed interesse da parte del comune ed hanno affermato che: “da molti anni questa zona è stata abbandonata”.