Un campo di alte pressioni garantisce tempo stabile e soleggiato, a parte qualche nuvola che potrebbe fare capolino nel pomeriggio e qualche addensamento serale.

Temperature ancora in aumento a vicine ai 28° C. Venti moderati di Scirocco. Per quanto riguarda i mari, Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale molto mosso; Mare di Sicilia mosso.