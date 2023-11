Dal centro alle periferie. Da piazza Duomo a Piazza Cairoli, passando per l’isola pedonale di viale San Martino fino a Ganzirri e Massa San Nicola.

Un Natale all’insegna della continuità con un ricco cartellone degli eventi natalizi che interesseranno l’intera città. Presentato oggi il cartellone degli eventi natalizi con una serata clou il 28 dicembre quando a piazza Duomo si esibiranno i Pooh che tornano a esibirsi in città con i loro oltre 50 anni di carriera e più di 100 milioni di dischi venduti. Domenica prossima concerto alla Basilica di Sant’Antonio e la sfilata degli zampognari sul viale San Martino. Il giorno dell’Immacolata la tradizionale accensione degli alberi e di tutte le luci installate in città. L’accensione delle luci natalizie rappresenterà l’avvio di tutta una serie di iniziative. Piazza del Popolo si animerà con “Suoni e Colori” all’insegna delle tradizioni e dell’animazione. La riscoperta delle tradizioni locali nei villaggi sarà la protagonista in tutte quelle che vengono definite periferie.

Allo stadio “Franco Scoglio” artigianato, tradizioni popolari e musica faranno ingresso in un inedito “Natale allo Stadio”. Il 9 e il 10 dicembre ci sarà un evento dedicato ai giovanissimi alla stazione ferroviaria con “Al binario chi arriverà quest’anno?”. Il 14 e il 15 invece la sfida fra le corali cittadine con un gran finale a piazza Duomo. Intanto anche le vie cittadine, nonostante i cantieri che fanno da padrone negli ultimi mesi nell’intero territorio, si sta adeguando all’atmosfera natalizia. A piazza Unione Europea è in corso la realizzazione di un giardino ricavato proprio di fronte al Comune. A piazza Cairoli oltre l’albero anche la pista del ghiaccio e Messina Servizi sta lavorando per abbellire piazze, periferie e ogni punto del territorio per far sentire l’aria natalizia un po’ ovunque.