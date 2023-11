Un anno fa l’Anac, l’Autorità Anticorruzione, concluse l’istruttoria sulla gestione di appalti e affidamenti nel periodo dell’emergenza covid-19 da parte dell’Università di Messina.

Nella delibera n. 184, approvata dal consiglio il 5 aprile, si faceva cenno ad «inadempienze e irregolarità negli appalti banditi dall’Università di Messina». Adesso a volerci vedere chiaro è la Procura di Messina che ha aperto un’inchiesta e ha già iscritto degli indagati. Sotto la lente della magistratura sono finiti gli appalti relativi all’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare dell’Ateneo (dieci milioni di importo); i lavori di restauro conservativo dei prospetti e riqualificazione del patrimonio immobiliare universitario (importo complessivo 7.808.000 di euro); l’esecuzione dei lavori per la riconversione residenze universitarie in due plessi dell’Università (importo affidamenti euro 9.363.953 e euro 8.419.316).

L’Anac aveva espresso le sue perplessità anche su alcuni affidamenti di forniture e servizi come quelli per la fornitura e posa in opera di arredi didattici (importo complessivo euro 1.364.740); la fornitura e posa in opera di completamento di arredo e accessori (importo complessivo euro 403.124), entrambi affidati con delibera del consiglio d’amministrazione dell’Università di Messina in data 24/9/2021. i rilievi dell’Anac muovono dall’insussistenza dei presupposti per l’applicazione del regime derogatorio del Decreto semplificazioni, tenuto conto che tale deroga doveva essere riferita ai casi di sussistenza di ragioni di estrema urgenza strettamente derivanti dall’emergenza sanitaria in corso. Tali presupposti secondo l’Anac non ricorrevano negli affidamenti considerati e nei settori indicati.