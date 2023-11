Saranno in 10 mila, tra stasera e domani, a raggiungere il Palarescifina di Messina per vivere “tra palco e realtà” due notti rock con Luciano Ligabue.

Gli unici due appuntamenti siciliani del rocker romagnolo si svolgeranno infatti in riva allo Stretto. Il tour nei palazzetti di Ligabue, prodotto e organizzato da Friends&Partners e Riservarossa, apre le porte al più capiente Palazzetto dello sport della Città, adeguato al meglio dall’Amministrazione del sindaco Federico Basile per ospitare grandi eventi diversi dal contesto sportivo. Una scaletta diversa per ogni concerto, in cui oltre ad alcuni brani contenuti nel nuovo album “DEDICATO A NOI”, non mancheranno le hit più amate dal pubblico e tante altre sorprese che renderanno ogni concerto unico.

Sul palco Luciano Ligabue sarà accompagnato da “IL GRUPPO”: Fede Poggipollini (chitarra), Niccolò Bossini (chitarra), Max Cottafavi (chitarra), Luciano Luisi (tastiere), Ivano Zanotti (batteria) e Davide Pezzin (basso). ATM Messina per l’occasione ripropone il servizio di bus navetta per la tratta “Zir-PalaSport”, che consentirà a tutti coloro si recheranno al concerto di Ligabue di raggiungere il PalaRescifina in tutta comodità. Il servizio navetta sarà a disposizione oggi e domani, dalle 18.30 alle 21.

Le navette saranno poi disponibili anche per consentire il deflusso del pubblico, in sicurezza a fine concerto. Per garantire il miglior servizio possibile alla cittadinanza e alleviare ulteriormente il peso sul traffico cittadino, saranno anche aumentate le corse del tram, che sarà attivo fino al totale deflusso del pubblico. Oltre alla navetta dedicata, sarà sempre possibile usufruire della Linea 1 Shuttle 100. Il biglietto è giornaliero, al costo di 4 euro, i tagliandi si possono acquistare alle ricevitorie automatiche (TVM), box Atm e App. FOTO: FACEBOOK LIGABUE