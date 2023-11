Se ne sono andati a distanza di un quarto d’ora l’uno dall’altro dopo avere attraversato il calvario della malattia.

È la storia di due fratelli di San Pier Niceto, deceduti nelle rispettive abitazioni. Un dolore grande per la famiglia. A spirare per primo è stato Mimmo, 77 anni. Poco dopo, ha cessato di battere anche il cuore di Salvatore, 83 anni. Entrambi benvoluti, apprezzati e stimati nel paesino collinare così come la loro famiglia di appartenenza che oggi conosce un dolore grandissimo.

Insieme hanno lasciato questa terra, trovandosi in un’altra dimensione con il loro forte legame. Insieme sarà rivolto loro l’ultimo saluto. I funerali di entrambi si terranno domani alle ore 15 nella Chiesa Madre di San Pier Niceto, da dove i feretri giungeranno dopo avere lasciato le rispettive abitazioni. A un quarto d’ora di distanza l’uno dall’altro.