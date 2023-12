Il Consiglio Comunale di Galati Mamertino, durante la Seduta straordinaria e urgente di Mercoledì 29 Novembre, ha applicato una variazione dei Bilancio di previsione finanziario 2023/2025.

La proposta all’ordine giorno è stata approvata con i 6 voti favorevoli dei Consiglieri Comunali di maggioranza presenti (con una dichiarazione di voto presentata dal capo gruppo Giuliana Zingales), mentre hanno espresso voto contrario i 2 Consiglieri di minoranza Natale e Bontempo.

Le principali modifiche al Bilancio riguardano i diritti per il rilascio delle carte d’identità elettroniche, le spese di energia, di funzionamento e del servizio di tesoreria comunale, e il Fondo per adeguamento prezzi. L’argomento è stato illustrato dall’Assessore al Bilancio e Consigliere Comunale Andrea Carcione e dal Presidente del Consiglio Davide Di Nardo. L’Assessore Carcione ha evidenziato che la proposta risulta corredata di tutti i pareri e che viene attuata nel rispetto dei termini previsti dalla legge; il Presidente Di Nardo ha dato poi lettura delle informazioni contabili, contenute nell’allegato della stessa proposta. Il Consigliere di minoranza Bruno Natale ha sottolineato come il gruppo di opposizione abbia già provveduto a segnalare le rilevate criticità sul Bilancio di previsione, facendo riferimento alle due note trasmesse anche al Revisore dei Conti e rimaste prive di riscontro. Il Consigliere Natale ha posto l’attenzione sui contributi alle varie associazioni, con un invito a coinvolgere tutte quelle locali, e ha dichiarato il voto contrario del gruppo per tutte queste motivazioni.