Il Consiglio Comunale di Mirto, riunitosi in Sessione ordinaria Mercoledì 29 Novembre, ha approvato due variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e due riconoscimenti di debiti fuori Bilancio, riferiti a sentenze applicate dal Tribunale di Patti.

Le due variazioni di Bilancio sono state attuate all’unanimità dagli 8 Consiglieri Comunali presenti (6 di maggioranza, di cui 2 collegati da remoto, e 2 di minoranza), e riguardano l’integrazione nell’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) delle liste elettorali e un contributo regionale di 26.000 euro per la demolizione di immobili in Via Provinciale.

Invece i due debiti fuori Bilancio, applicati con 6 voti favorevoli e 2 contrari, fanno riferimento alla sentenza n. 697/2022 emessa dal Tribunale di Patti nel giudizio con la ditta Calà s.r.l. (il Comune di Mirto dovrà pagare la somma di 375,32 euro, per spese legali, oneri e competenze) e alla sentenza n. 27/2023 con la ditta Iuculano Cunga Andrea (altro pagamento di 375,32 euro).

Il civico consesso ha in seguito attuato, con 6 voti favorevoli e 2 contrari, la legittimità delle spese, inerenti la sostituzione della pompa sommersa nel pozzo Tiberio, per l’alimentazione dell’acquedotto comunale, e la riparazione della condotta fognaria in Contrada San Tommaso. L’importo della pompa nel pozzo Tiberio ammonta a 19.358,84 euro, mentre il costo della condotta fognaria in Contrada San Tommaso è pari a 11.495,97 euro. Il Consiglio Comunale ha, invece, approvato all’unanimità la Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria tra i Comuni di Brolo, San Fratello e Mirto. Il Comune capofila sarà quello di Brolo, in quanto è il paese con il maggior numero di abitanti, e la Segretaria Comunale Dott.ssa Francesca Calarco sarà presente a Mirto per 6 ore settimanali.

Infine il Consiglio mirtese ha applicato, con i voti favorevoli di tutti i componenti presenti, la definizione agevolata riferita alla Legge 197/2022, la modifica del Regolamento delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi, e l’istituzione del Catasto delle aree percorse dal fuoco, con l’approvazione definitiva dell’aggiornamento del catasto incendi e l’apposizione di vincoli.