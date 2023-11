Il Consiglio Comunale di Capri Leone, riunitosi ieri sera in Sessione ordinaria, ha attuato l’assestamento generale al Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e il sostegno agli allevatori siciliani con il coordinamento regionale della Rete “Salviamo l’allevamento di Territorio”.

L’assestamento di Bilancio, applicato all’unanimità con i voti favorevoli dei 10 Consiglieri Comunali presenti (6 di maggioranza e 4 di minoranza) sui 12 componenti effettivi, aveva come termine ultimo di approvazione il 30 Novembre e riguarda variazioni sia in entrata che in uscita.

Le principali variazioni in entrata riguardano: un contributo di 11.000 euro ottenuto dalla Regione, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani fuori dalla Sicilia, una somma di 17.000 euro dei diritti per il rilascio della carte d’identità elettroniche, la cifra di 3.000 euro in quanto la tesoreria non viene gravata dell’IVA. Inoltre è stata apportata una modifica al Fondo di anticipazione di liquidità ed è stato corretto un errore nel Bilancio di previsione.

Riguardo all’argomento degli allevatori, è in corso una protesta degli allevatori dei Nebrodi, dato che nel Sud Italia ancora non vengono messe in atto le procedure per sconfiggere la brucellosi e la TBC (invece nel Nord il problema è stato debellato). Con questa proposta il Consiglio Comunale richiede un intervento del governo italiano, guidato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del Ministero della Salute e degli organi regionali, per dare vita a tutte le azioni necessarie e nominare un Commissario.

Infine all’interno della Seduta Consiliare l’Assessore Comunale all’istruzione, sanità e servizi sociali Rosalba Todaro ha fornito una risposta scritta a un’interrogazione, datata 6 Novembre 2023 e presentata dai Consiglieri di minoranza Giorgio Caputo e Marika Sapone. Nella nota dei 2 Consiglieri si chiedevano chiarimenti sulla sicurezza nelle strutture scolastiche cittadine e sulla presenza o meno del CPI (Certificato di Prevenzione Incendi). L’Assessore Todaro ha messo in evidenza come le scuole di Capri Leone siano state dotate di tutte le attrezzature, in materia elettrica, di sicurezza e rispettando le norme antincendio. L’Amministrazione ha messo in atto tutte le procedure per il rilascio del CPI, anche se la scadenza stabilita è il 31 Dicembre 2024. Fino al 2022 gli edifici scolastici sono in regola con le norme antincendio, ma già gli amministratori si sono attivati per il CPI, prima della scadenza naturale del 2024.