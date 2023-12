L’Associazione Officina, in collaborazione con il Comune di Villafranca Tirrena, organizza un incontro-dibattito avente a tema le CER “COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI”.

All’evento prenderanno parte come relatori, oltre al Sindaco di Villafranca Tirrena Arch. Giuseppe Cavallaro, l’Avv. Enrico Giarmanà esperto in diritto ambientale e comunità energetiche, il Dr. Gaetano Giunta fondatore della Fondazione Me.S.S.in.A., il Dr. Francesco Sergi Ricercatore ITAE presso il CNR di Messina, e per il Comune di Villafranca Tirrena l’Ing. Alfredo Russo Dirigente dell’UTC e l’Arch. Giovanni Margareci, Energy Manager.

L’incontro si terrà Sabato 2 Dicembre 2023 alle ore 10.30 presso l’Aula Consiliare del Palazzo Municipale.

L’evento ha carattere divulgativo e di interesse generale rivolgendosi, pertanto, a cittadini, associazioni, imprese, enti territoriali, amministratori e qualsiasi altra organizzazione sociale che, a vario titolo, operi sul territorio tutti invitati a partecipare anche con propri interventi nel corso del dibattito.